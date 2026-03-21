中東情勢の悪化に伴う原油高が「衣料品」の価格に深刻な影響を及ぼし始めている。原料メーカーの日本ポリエチレンやプライムポリマーは４月１日納入分からポリエチレン全製品を「＋９０円／ｋｇ以上」値上げすると発表した。この記録的な価格高騰は、学生服からスポーツウェアまで、合成繊維を使用する広範な製品の原価を急激に押し上げている。今回の値上げの直接的な原因は、ポリエチレンの基礎原料である国産ナフサ価格の異