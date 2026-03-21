東京オリンピック銀メダリストのプロサーファーによる特別レッスン、レクサスサーフデーが20日、牧之原市で行われました。この特別レッスンは、プロサーファーの五十嵐カノア選手がサーフィンの技術を子どもたちに直接指導するだけでなく夢に向かって挑戦することの大切さを伝えようと開かれました。20日は、県の内外から小中学生16人が参加者し、五十嵐選手が一人ひとりに声をかけレベ