２０日、双柳長江大橋。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢3月21日】中国湖北省武漢市で20日、湖北交通投資集団が建設し、中鉄大橋局などが施工した双柳長江大橋が開通した。武漢都市圏環状高速道路の長江横断区間における中核事業で、主橋の主径間は1430メートル、上下8車線、設計速度は時速120キロとなっている。２０日、双柳長江大橋。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２０日、双柳長江大橋