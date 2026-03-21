俳優の藤木直人（53）が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00生放送）に出演した。【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のハワイ旅行の様子冒頭のあいさつでは、松下奈緒や勝俣州和が天気や桜の開花について言及。そこで藤木が「わたくし事なんですけれども、きょう真ん中の子の卒業式なんですよ」と明かした。共演者から「卒業おめでとうございます！」と祝福されつつ