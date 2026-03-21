東京で桜が咲き始めるなか、皇居・乾通りではきょうから「春の一般公開」がスタートしました。記者「皇居の桜も少しずつ咲き始めていて、こちらではピンクや白の桜が春の訪れを告げています」きょうから始まった皇居・乾通りの春の一般公開。およそ750メートルの並木道で、ソメイヨシノやシダレザクラなどおよそ100本の桜を楽しむことができます。青空が広がるなか、多くの人が写真を撮るなどして楽しんでいました。訪れた人（アメ