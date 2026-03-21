神戸駅・元町・神戸観光にもアクセス抜群で、三ノ宮駅からは無料の送迎バスを完備しています！神戸ポートタワーすぐの立地で、ペットホテルも併設されているので愛犬も安心です。ホテル到着後は大浴場や、湯上がり処ではハイボール無料など、様々サービスが目白押しな「神戸ポートタワーホテル」をご紹介します。 朝食限定朝からスパークリング 朝食限定メニュー、スパ