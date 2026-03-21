■MLBオープン戦ドジャースーパドレス（日本時間21日、アリゾナ州フェニックス・キャメルバックランチ）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）がパドレスとのオープン戦に先発し、5回68球を投げ、3安打無失点の快投。四死球1で最速は約156.7キロをマークした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（31）は3打数無安打。第1打席は遊フライ、第2・第3打席は連続の空