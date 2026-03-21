イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、20日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。イリュージョン中の大事故について語った。時代の流れと共にイリュージョンも機械化。プリンセス天功のステージでも最先端マシンを導入することになったと振り返った。その時導入したのは「超正確かつ安全な制御で26本の剣が刺さるイリュージョンマシン」だったというが、ステージで「大変