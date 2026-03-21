「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路２−３花咲徳栄」（２１日、甲子園球場）花咲徳栄が逆転で東洋大姫路を下し、１６年ぶりの春１勝をマークした。岩井監督が「ＤＨの恩恵」と語ったのは八回の攻撃だ。１死満塁から岩井の押し出し死球で試合を振り出しに戻した。ここで二塁走者の市村に代えて代走・更科を告げた。三塁走者にはすでに代走・山田を告げており、俊足の２枚を入れた。ここで「バッターの鈴木は三振がない」と