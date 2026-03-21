TBSラジオの発信型ニュース番組「荻上チキ・Session」（月〜金、午後5時〜）は3月20日、パーソナリティーの南部広美さんが3月で番組を降板すると発表しました。南部さんは2013年4月の「荻上チキ・Session-22」から約13年にわたり出演。昨年末から体調不良のため番組を休んでいました。【写真】3月で番組を降板TBSラジオの人気パーソナリティー同日の放送で発表後、番組公式サイトにも「南部広美さんの番組降板に関するお知ら