スタッフの方への確認と許可、そしてお礼をお忘れなく目的地の高速道路の出口が近づくにつれてトイレに行きたくなってきた。でも、出口の先のPAに行くわけにいかないし、高速道路を降りてコンビニまで持つかどうか。そんなとき、料金所の付近にある事務所でトイレを借りてもいいものなのでしょうか。大・小を問わず、運転中に「トイレに行きたくなってきた」経験がある人は多いのではないでしょうか。【画像】「えっ…」