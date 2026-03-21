男性が倒れていたのは札幌市西区八軒5条東4丁目にある月極駐車場です。警察によりますと2026年3月21日、午前7時ごろ、通行人から「人が倒れています」と警察に通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは成人男性で、意識のない状態で病院に搬送され、病院で死亡が確認されました。男性は、何らかのけがをしていたということです。警察は、事故と事件の両面で捜査しています。