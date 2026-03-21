＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞日本勢15人のツアーメンバーがそろい踏みの米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。日本勢は10人が予選通過。最上位で決勝ラウンドに進出したのは山下美夢有。初日60位タイと出遅れたが、この日は3連続を含む7バーディ（2ボギー）を奪って「67」。首位と6打差のトータル5アンダー・10位タイに浮上した。