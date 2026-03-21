アメリカのトランプ大統領は20日、イランへの軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいているとの考えを示しました。ワシントンから清田大輝記者が伝えます。◇トランプ氏は作戦の「縮小」に触れた一方、「停戦はしたくない」とも語っていて、戦闘の終結に近づいているかは、いまだ不透明です。トランプ大統領は20日、SNSに、アメリカは「大規模な軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいて