世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「“オノ男”に従業員立ち向かう守りたかったものは…」についてです。◇アメリカ・フロリダ州、閉店間際の洗車場。そこにフラフラと歩いて進入する男。その男のリュックには…むき出しの「オノ」が！従業員たちが、声をかけるも…男は構わず、オノを手に取り、突きつけた次の瞬間！1人の従業員が強烈なタックル。男を倒し、押さえつけます。実は、この従業員、レオダン・ピ