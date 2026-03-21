ＪＲ西日本の列車内で、座席シートをカッターナイフで切りつけたとして逮捕された男が「少なくとも５０回から６０回はやった」と供述していることが分かりました。 器物損壊の疑いで２１日送検された大阪府柏原市の会社員・花形政昭容疑者（５６）は、１９日夜、ＪＲ久宝寺駅から柏原駅までの普通電車内でシートの座面部分を持っていたカッターナイフで切りつけた疑いがもたれています。 座席には