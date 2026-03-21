京都府舞鶴市の海上保安学校では卒業式が行われ、卒業生２９４人が海上保安官として全国の赴任地へ向かいます。 舞鶴市にある海上保安学校は海の安全を守るエキスパートを育てる学校です。学生たちは海上保安官を目指して寮生活を送りながら、専門知識を身に付けてきました。 ２１日、女性５０人を含む２９４人が旅立ちの日を迎えました。 （海上保安学校松浦あずさ校長）「海の上では私たちが最初でかつ最後の