フランスフェア開催！“美食の宝庫”バスクの味に注目です。 阪急うめだ本店で３月１８日始まった「フランスフェア」。フランス南西部、山と海に囲まれ、美食の宝庫といわれる「バスク地方」の郷土料理・伝統菓子を大特集。会場では、バスク地方の港町にあるバーの雰囲気をイートインで楽しめます。 青とうがらしのマリネ・ハムコロッケ・タコのフリットといったバスク地方の郷土料理が味わえる「ギルダセット