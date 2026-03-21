米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優・桃井かおりが19日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、子どもの頃に愛用していたワンプレート皿に盛り付けた手作りごはんを披露した。【写真】「おしゃれ」「おいしそう」愛用していた“ワンプレート皿”でおうちごはんを楽しむ桃井かおり桃井は「肉詰めピーマンとエノキのトマトソース」とこの日のメニューを紹介し、おかずとごはんを盛り付けた2人分の