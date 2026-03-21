阪急電鉄は３月１８日、交通系ＩＣカードを使った新サービスを開始しました。２０分以内であれば同一駅の入出場が無料になり、通り抜けや送迎、駅ナカ店の利用がより便利になります。 ２０分でできることとは？清水麻椰アナウンサーが実際に大阪梅田駅の改札内に入り、調査しました！ まず向かったのは、清水アナが「入場料を払ってまで来ていた、絶対に行きたいお店」と称する洋菓子店の「らぽっぽ」。