新潟県内は20日夜から各地で風が強く吹き、空気の乾燥した状態が続いています。高波のほか、火の取り扱いに注意が必要です。高気圧に覆われる一方寒気の影響を受けている県内。20日夜から風が強く吹き、最大瞬間風速は佐渡市両津で29.4ｍ、新潟市西蒲区で27.6ｍを観測しました。21日は昼過ぎから各地で晴れ間が広がり、日中の最高気温は上越市高田で11℃、新潟市中央区で10℃、長岡市で9℃などと予想されていますが、風はやや強く