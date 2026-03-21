7人組グループ・BTSが、20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリース。ラジオDJのゼイン・ロウが、韓国・ソウルのHYBEを訪れ、BTSと音楽活動への復帰について語った。【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影同コンテンツ『BTS: The ARIRANG Interview with Zane Lowe | Apple Music』では、アルバムの制作過程や兵役を終えて再集結した経緯、そしてグループとしての特別な絆について語っている。10枚目のスタジオ・アルバ