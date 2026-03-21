無印良品の公式SNSが17日、「【2026年3月最新版】収納用品のサイズ一覧」と銘打ち、同ショップが展開する収納グッズのサイズ表を公開した。【写真】「有益すぎる」「めっちゃ助かります!!」無印良品“収納グッズ”のサイズ表 一覧商品は「やわらかポリエチレンケース」「ファイルボックス」「頑丈収納ボックス」「ソフトボックス」とジャンルごとにまとめられ、製品の写真とともにサイズ（縦横幅、奥行き）と税込価格（※3月17