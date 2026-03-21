普段は立ち入りが禁じられているエリアを案内してもらうツアーが人気です。リピーターや外国人観光客を引き付けるポイントはどこにあるのでしょうか？格納庫などを見学できる全日空のツアーと、国立競技場を巡ることができるツアーに密着しました。■惹きつける迫力の航空機が間近に全日空が無料で開催している人気のツアー「ANA Blue Hangar Tour」。普段は立ち入ることのできない整備の現場を間近で見学できます。週5日開催（