【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２０日、事実上封鎖されているホルムズ海峡の対応を巡り、日本の貢献に期待を示した。前日の日米首脳会談で日本から支援の申し出があったかどうかを米ＦＯＸニュースのインタビューで問われ、「彼らは海峡に艦船を出すことは憲法上できないが、もし我々が必要とするなら、日本は我々のために尽力してくれるだろう」と述べた。「日本はＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）よりもずっと