花咲徳栄戦に先発した東洋大姫路・下山＝甲子園好投を続けていた東洋大姫路の下山は1球に泣いた。1―0の八回は失策も絡んで1死満塁を背負い、1番岩井に投じた生命線の内角速球が死球に。押し出しで同点とされると、次打者の遊ゴロで2点を勝ち越された。「1球のミスで試合が変わる。怖さを感じた」と悔やんだ。速球は120キロ台が中心の技巧派。根気強く低めに集め、相手の強力打線を五回まで無安打に封じていた。「全国でも自分