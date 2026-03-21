21日未明、福井・坂井市の防波堤で、釣りに来ていたベトナム人技能実習生5人が波にさらわれ、海に転落しました。2人を救助しましたが、3人が行方不明となっています。21日午前2時半ごろ、坂井市・三国港の防波堤で、釣りに来ていたベトナム人技能実習生で20代から30代の男性8人のうち5人が波にさらわれ、海に転落しました。通報を受けた海上保安本部や警察が2人をヘリで救助し、1人は無事でしたが、もう1人は意識不明の重体です。2