日本サッカー協会(JFA)とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダス ジャパン株式会社が20日、日本代表の2026アウェーユニホームを発表しました。オフホワイトを基調としたアウェーユニホームは、『COLORS』がコンセプト。ひとりひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現しています。胸の代表エンブレムは史上初となるモノクロ仕様を採用。また日本代表のユ