女優橋本環奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。11才から16年来の友人の女優平祐奈（27）の性格について話した。熱海の繁華街・熱海銀座をぶらついて、土砂降りの中、抹茶のスイーツを販売する店を発見。平が「抹茶好き？」と尋ねると橋本は「抹茶、大好き」と応じて店内に。巨大な抹茶クレープをみつけて橋本が注文し、平は抹茶だんごをオーダーした。ここで平が首からぶら下げていた