【モデルプレス＝2026/03/21】KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が、4月2日に発売される英文情報雑誌『Eye-Ai（あいあい）』（発行：ザ・ショット）2026年4月号に、単独表紙で初登場する。【写真】STARTOジュニア、鍛え上げられた肉体美◆中村嶺亜「Eye-Ai」単独表紙で初登場表紙に初単独登場するのはこの春、『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM ＠SHIBUYA』を開催する中村。自身が生み出したキャラクターのオマージュ衣装で