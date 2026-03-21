【モデルプレス＝2026/03/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式Instagramが3月19日、更新された。ウォニョン（WONYOUNG）のベアトップとレザーのショートパンツのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】21歳KPOP美女「もはや別次元」ミニ丈から美脚輝く◆ ウォニョン、美脚輝くレザー衣装姿披露ウォニョンは、ファー素材のトップスや帽子と統一感のあるスタイリングに、赤のレザーショートパンツに黒タイ