【モデルプレス＝2026/03/21】女優の板谷由夏が3月20日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食の写真を公開し話題を集めている。【写真】50歳2児の母女優「朝からしっかり作ってさすが」冷ご飯活用した手作り朝食◆板谷由夏、手作りの朝食披露板谷は「春分の日、昨夜は遅くまでロケで痺れたん。こーゆーとこに年齢を感じるわあ、なんて」「朝ごはんは冷ご飯で炒飯を作った」とつづり、手作りの朝ごはんの写真を投稿。黒い器に卵や