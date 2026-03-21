1995年生まれの文筆家「絶対に終電を逃さない女」さんのエッセイ「虚弱に生きる」（扶桑社）が25年11月に発売され、約4か月で10刷、累計4万部突破という破竹の勢いだ。SNS上でも大旋風を起こし、若い頃から原因が分からない不調や疲れやすさを感じる「虚弱体質」という概念が広く共感を呼んでいる。その実態に迫る全3回シリーズの第2回は、当事者が置かれている状況を取材し、虚弱体質との向き合い方を考える。「脳のバックグラウ