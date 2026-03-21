福岡県久留米市の住宅で21日、血を流し倒れている女性が見つかり、その後死亡が確認されました。警察によりますと21日午前0時半すぎ、久留米市城島町城島で「妻と息子がもめている血を流して倒れている妻を見つけた」と110番通報がありました。警察が駆けつけると自宅の敷地内で女性が血を流して倒れていて、久留米市内の病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。亡くなったのは保育士の松永聖子さん（65）で