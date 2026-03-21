◆センバツ第３日▽１回戦高知農−日本文理（２１日・甲子園）１２年ぶり６度目の出場となった日本文理（新潟）が０−０で迎えた２回、２点を先制。待望の先取点を甲子園のスコアボードに刻んだ。２回１死一、三塁のチャンス。エースの染谷崇史（３年）が右犠飛で１点を先取。なおも２死二塁、８番の安達煌栄千（こうえいち）外野手（３年）が逆後方の左前に適時打を放った。新潟県勢は高知県勢（すべて明徳義塾）に１９