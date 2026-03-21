ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカル・松岡充（５４）が赤髪姿を披露し、反響を呼んでいる。ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のギタリストで１９９８年に急逝したｈｉｄｅさんを敬愛している松岡は、インスタグラムで、ｈｉｄｅさんの楽曲を演奏するトリビュートライ「 Ｈｉ−Ｈｏ！ 」に出演が決定したことを報告。「２年ぶりに最大のリスペクトを持って心して参加させて頂きたいと思います。」とつづり、ｈｉｄｅさんを彷