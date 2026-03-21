Ｊ３福島が２１日のホーム藤枝戦のメンバーを発表。“カズ”ことＦＷ三浦知良（５９）が、ベンチ入りした。出場すれば、第５節の長野戦（４〇２）で自ら記録したＪリーグ最年長出場記録（５９歳２３日）を更新する。相手の藤枝には、今季から元日本代表ＤＦ槙野智章監督が就任。カズは「槙野監督の前でプレーするのも楽しみ」と話しており、“対決”の行方にも注目が集まる。