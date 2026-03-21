つくれぽ1700件超え！絶品カルボナーラを作ってみた 大人から子どもまで人気を集めるカルボナーラは、パスタの定番の味ですよね。ですが、作り方によってはダマができてしまったり、味が物足りなかったりすることも。 そこで今回は、クックパッドで大人気の☆栄養士のれしぴ☆さんの新刊『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』から、絶品カルボナーラのレシピを実際に試してみました。簡単で