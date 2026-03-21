ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が２１日、大阪・東大阪市で行われた近畿大学の卒業式に登場し、約５０００人の卒業生を前にゲストスピーチを行った。同大学では２０１４年から著名人を招へい。過去には、ノーベル賞を受賞した山中伸弥氏、お笑い芸人で芥川賞作家のピース・又吉直樹、故・安倍晋三元首相、サッカー元日本代表の本田圭佑氏、ＥＸＩＬＥ・ＨＩＲＯらが卒業生を激励している。