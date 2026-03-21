■これまでのあらすじバレンタインにチョコをくれたひかりのいじらしい姿にますます恋心を募らせる夫。家で妻とひかりをくらべて「もうちょっと素直になったら可愛げもあるのに」と毒づき、勢いで「そういう態度だと離婚も考える」と言ってしまう。すると、それを妻があっさり受け入れて!?【妻side STORY】バレンタインに部下からチョコをもらってから、夫の様子は明らかにおかしくなっていました。昔から単純で思い込みの激しいと