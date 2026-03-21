漫画『テニスの王子様』原作者・許斐剛氏が21日、自身のXを更新。現在連載中の『新テニスの王子様』（新テニ）が、最終回まで残り5回であることを説明した。あわせて次回の最新話でリョーマの父・サムライ南次郎の妹「越前花凛(かりん)」が登場することを報告した。【画像】めっちゃ美人！野性味ある『テニプリ』南次郎の妹・越前花凛『テニスの王子様』（テニプリ）は、中学生の主人公・越前リョーマが仲間とともに成長する姿