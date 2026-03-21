きのう未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、警察は会社の家宅捜索を行い、事故原因を調べています。警察や国土交通省はけさ、事故を起こした運転手が勤務していた広島市安芸区の運送会社を訪れ、当日の勤務状況などを調べています。この事故はきのう午前2時20分ごろ、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが乗用車2台や大型トレーラーを巻き込む追突事故を起こしたも