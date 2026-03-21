きょう未明、福井県坂井市の三国港で釣りに来ていたベトナム国籍の男性5人が海に転落し2人は救助されましたが1人が意識不明の重体となっています。海上保安庁などが残る3人の行方を捜索しています。きょう午前2時45分ごろ、福井県坂井市の三国港で「防波堤から人が海に落ちた」と警察に通報がありました。転落した5人はいずれも20代から30代のベトナム国籍の男性で、2人が救助されましたがこのうち1人が意識不明の重体となっていま