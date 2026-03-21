クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、2026年3月20日から4月7日までの期間限定で、お得なクーポン企画「Krispy Kreme Spring Campaign」を全国の店舗で開催しています。SNS画面提示でさらにお得に期間中は、6個以上のドーナツを購入する際に、公式SNS（XまたはInstagram）に投稿される「50円オフクーポン」の画面を店頭で提示するだけで、通常よりさらにお得に購入できます。画面キャプチャの提示でも適用されます。 対象