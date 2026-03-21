3月21日（現地時間20日）、ケアファースト・アリーナでウィンディシティ・ブルズとキャピタルシティ・ゴーゴーの試合が開催され、ブルズが143－154で敗れた。 2月28日（現地時間27日）のメイン・セルティックス戦以来のGリーグ戦出場となった河村。スターターとしてコートに立つと、第1クォーター残り1分51秒にこの日最初の得点となる3ポイントをヒット