福島ファイヤーボンズは3月21日、福島ファイヤーボンズU15所属の村越友昭を「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」のユース育成特別枠選手として登録することを発表した。福島としては初のユース育成特別枠選手登録となる。 福島のU10、U12でプレー経験を持つ福島県出身の村越は、181センチ80キロのポイントガード。クラブは公式HPで「福島ファイヤーボンズの