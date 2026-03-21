ジョー マローン ロンドンは3月26日〜28日、原宿のヨドバシ J6 ビルディングにてポップアップイベントを開催します。■会場での購入で、コームやトートなどオリジナルグッズをプレゼントブランドを象徴する洋梨の香りに包まれた会場では、タトゥーシールやヘアアレンジ体験、タロットを用いた香りの重ね合わせ提案など、五感で楽しむコンテンツが楽しめます。フォトスポットや限定ゲームも用意しており、春の果樹園のような世界観