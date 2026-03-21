ナガイ産業が沖縄県宮古島で運営する「THE PANALI（ザ・パナリ）」は、全国1,490施設がエントリーした「BEST OF MINPAKU 2026」リゾート部門にて、総投票数1万5,000票の頂点に輝きました。■あふれる情報、便利さを遮断。「不便さ」を魅力的なコンテンツに同施設は、空港から車で40分、近隣にコンビニも信号もない秘境という場所に建つビーチリゾート。不便な立地ながら、客室平均単価22万3,000円、オンシーズン稼働率82%という驚