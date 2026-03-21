ヒューストン・ロケッツ vs アトランタ・ホークス日付：2026年3月21日（土）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 117 - 95 アトランタ・ホークス NBAのヒューストン・ロケッツ対アトランタ・ホークスがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし35-27で終了す