ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月21日（土）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 104 - 108 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがターゲット・センター（Minnea